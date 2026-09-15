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Пятый канал

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Мощи Донского доставили в полевой храм группировки «Север»

Мощи Донского доставили в полевой храм группировки «Север»

Российские военные, находящиеся на передовой, прикоснулись к мощам великого князя Дмитрия Донского. Специальный ковчег, который уже побывал на многих важнейших участках фронта, доставили в полевой храм одного из подразделений группировки «Север».

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