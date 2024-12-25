Захарова: Центр НАТО в Германии – это прямое участие в конфликте на Украине

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала открытие на территории Германии центра НАТО по подготовке в области безопасности для Украины.
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