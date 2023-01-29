Инесса Джозеф — самая перспективная балерина планеты

Балерину и модель Инессу Джозеф (Inessa Joseph) пока еще знают немногие. Но это поправимо – популярность девушки растет так стремительно, что в самое ближайшее время ей пророчат всемирную славу как на сцене, так и на страницах топовых «глянцев».
Балерину и модель Инессу Джозеф (Inessa Joseph) пока еще знают немногие. Но это поправимо – популярность девушки растет так стремительно, что в самое ближайшее время ей пророчат всемирную славу как на сцене, так и на страницах топовых «глянцев».
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