Сказка для двоих

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Инесса Джозеф — самая перспективная балерина планеты

Инесса Джозеф — самая перспективная балерина планеты

Балерину и модель Инессу Джозеф (Inessa Joseph) пока еще знают немногие. Но это поправимо – популярность девушки растет так стремительно, что в самое ближайшее время ей пророчат всемирную славу как на сцене, так и на страницах топовых «глянцев».

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