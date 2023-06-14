Посольство РФ: Запад не хочет честно расследовать подрыв «Северных потоков»

РИАМО - 14 июн. Российский советник-посланник Андрей Леднев заявил, что коллективный Запад не желает начинать международное расследование теракта на «Северных потоках», хотя в это время американские СМИ делятся подробностями о подрыве трубопровода.
РИАМО - 14 июн. Российский советник-посланник Андрей Леднев заявил, что коллективный Запад не желает начинать международное расследование теракта на «Северных потоках», хотя в это время американские СМИ делятся подробностями о подрыве трубопровода.
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