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Посольство РФ: Запад не хочет честно расследовать подрыв «Северных потоков»

Посольство РФ: Запад не хочет честно расследовать подрыв «Северных потоков»

РИАМО - 14 июн. Российский советник-посланник Андрей Леднев заявил, что коллективный Запад не желает начинать международное расследование теракта на «Северных потоках», хотя в это время американские СМИ делятся подробностями о подрыве трубопровода.

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