Жёсткий ответ Путина "на издевательское предложение мира" переполошил Запад: Начало рекордного наступления на Сумщину. 60 тысяч штыков в бой

Андрей Рыков

Сейчас мир вступил в конкретное разделение сил тьмы и сил света,как бы это пафосно не звучало. Сатана не успокоится и будет толкать в нужное ему направление. Глобалисты прекрасно осознают,что второго минска мы им не позволим. И перемирие на месяц,на что хохлы с визгом согласились не означает просто перемирие. А они не думают, что мы будем тоже жить по поговорке: на то и щука в море,чтоб карксь не дремал.