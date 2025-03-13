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Жёсткий ответ Путина "на издевательское предложение мира" переполошил Запад: Начало рекордного наступления на Сумщину. 60 тысяч штыков в бой

Жёсткий ответ Путина "на издевательское предложение мира" переполошил Запад: Начало рекордного наступления на Сумщину. 60 тысяч штыков в бой

12 марта было объявлено об освобождении Суджи всего за несколько дней, благодаря массированному наступления всей группировки "Север", сдавившей врага по всем флангам.

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Комментарии
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Андрей Рыков
Сейчас мир вступил в конкретное разделение сил тьмы и сил света,как бы это пафосно не звучало. Сатана не успокоится и будет толкать в нужное ему направление. Глобалисты прекрасно осознают,что второго минска мы им не позволим. И перемирие на месяц,на что хохлы с визгом согласились не означает просто перемирие. А они не думают, что мы будем тоже жить по поговорке: на то и щука в море,чтоб карксь не дремал.
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