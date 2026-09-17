Украинских женщин не нужно мобилизовать – они должны идти на фронт добровольно. Об этом в беседе с киевской телеведущей Маричкой Падалкой заявила возглавляющая фонд помощи киевскому режиму дочь бывшего спецпосланника президента США русофоба генерала Кита Келлога – Меган Моббс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».