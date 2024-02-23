Нас пытаются заставить изъясняться исключительно зубодробительной канцелярщиной?

Lana_Borei Иванова Все хорошо в меру

Татьяна Романова Все зависит от конкретной ситуации, когда, например, молотком по пальцу, или молоко убежало:) А еще есть такие люди, которые нормальных слов не понимают. Но материться в общественных местах, или при детях я считаю недопустимым.