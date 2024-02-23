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Медвежий угол

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Нас пытаются заставить изъясняться исключительно зубодробительной канцелярщиной?

Нас пытаются заставить изъясняться исключительно зубодробительной канцелярщиной?

В детском саду вдруг все дети стали ругаться отборным матом. В конце концов выяснилось — виною всему солдаты соседней воинской части, которые чинили проводку.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Все хорошо в меру
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2 час.
Татьяна Романова
Все зависит от конкретной ситуации, когда, например, молотком по пальцу, или молоко убежало:) А еще есть такие люди, которые нормальных слов не понимают. Но материться в общественных местах, или при детях я считаю недопустимым.
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2 час.
Наталия
Если узаконить мат, то следующее поколение наших людей будет изъясняться, употребляя только нецензурную лексику, перемежая ее словечками укоренившимися в молодежном лексиконе, типа &quot;ЛАЙФХАК&quot;,&quot;КРАШ&quot;. &quot;ПОДКАСТ&quot; и &quot;ТРИГГЕР&quot;. А что, Эллочка-людоедка ведь вполне обходилась лексиконом из десятка слов. А следующее за ним, уже встанет на четвереньки.
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2 час.

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