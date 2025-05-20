В СССР у нас не было тиктокеров, смузи и барбершопов, но зато была уверенность в завтрашнем дне. Люди были счастливее, добрее, здоровее.
9 простых шагов для возвращения к лучшим практикам СССР
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Meerflieger
Гомосек Макаренко опять разжигает... Самым первым шагом при работе по его плану будет маленькая доработка: смертная казнь таких как он врагов народа. Постебался? Будьте любезны пройти. К стеночке, юморист ты наш... Дабы не смущал нестойкие юные души.
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