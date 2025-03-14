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Царьград

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США ответили на "красные линии" Зеленского: Сенсация по Крыму и Донбассу случилась

США ответили на "красные линии" Зеленского: Сенсация по Крыму и Донбассу случилась

Советник президента США Уолтц допустил признание новых русских регионов в мирном соглашенииВ мирное соглашение по Украине могут включить пункт, закрепляющий суверенитет России над новыми территориями, в том числе Крымом и Донбассом.

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