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Союз, но без Украины: Орбан выдвинул дюжину требований к ЕС

Союз, но без Украины: Орбан выдвинул дюжину требований к ЕС Венгерский народ требует от Евросоюза мира, свободы и единства.

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