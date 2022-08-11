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«Среди добросовестных спортсменов принято негласное правило – менять программу при переходе». Команда Булычевой обратилась к 12-летней фигуристке Андреевой

Тренерская команда Оксаны Булычевой обратилась к 12-летней фигуристке Елизавете Андреевой, которая ранее покинула группу и перешла к другому тренеру.

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