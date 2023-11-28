На базе нашей школы состоялось занятие РУМО учителей учебных предметов ´Физика´, ´Астрономия´ . Занятие было посвящено формированию естественнонаучной грамотности учащихся средствами учебных предметов ´Физика´, ´Астрономия´.
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