ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 03.12.2023

МИГРАНТ ЗАБИЛ ЖЕНЩИНУ НАСМЕРТЬ. ПОСЛЕ БЕЗЗУБОГО ПРИГОВОРА ВСПЛЫЛА ЕЩЁ ОДНА СТРАННАЯ ИСТОРИЯ Массу разгневанных комментариев оставили пользователи в соцсетях после того, как забивший насмерть женщину на петербургской остановке мигрант получил всего 6 лет лишения свободы.