ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 03.12.2023

МИГРАНТ ЗАБИЛ ЖЕНЩИНУ НАСМЕРТЬ. ПОСЛЕ БЕЗЗУБОГО ПРИГОВОРА ВСПЛЫЛА ЕЩЁ ОДНА СТРАННАЯ ИСТОРИЯ Массу разгневанных комментариев оставили пользователи в соцсетях после того, как забивший насмерть женщину на петербургской остановке мигрант получил всего 6 лет лишения свободы.
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