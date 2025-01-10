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Царьград

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Трамп и Гренландия: Будущее сотрудничество или нереализованная сделка?

Трамп и Гренландия: Будущее сотрудничество или нереализованная сделка?

Politico анализирует идею Трампа о покупке Гренландии. США уже достигают стратегических целей на острове с помощью космической базы.

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