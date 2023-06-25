«Геоскан»: автоматизация монтажа плат

Компания «Геоскан», занимающаяся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для сканирования рельефа поверхности земли, запустила полуавтоматическую линию монтажа поверхностных компонентов плат.
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