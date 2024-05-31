ВС РФ в мае освободили 28 населенных пунктов

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России в мае освободили 28 населенных пунктов. Об этом 31 мая сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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