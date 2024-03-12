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Госдеп возмущен: обидели, разогнали, из страны вытурили – Зимбабве обидела США, изгнав сотрудников USAID

Госдеп возмущен: обидели, разогнали, из страны вытурили – Зимбабве обидела США, изгнав сотрудников USAID

Выдь на Волгу – чей стон раздаётся над великою русской рекой?. 2 дня назад 18K прочитали Чей стон раздаётся в Вашингтоне над великой рекой Потомак? То Госдеп у нас слёзы проливает, плачь Ярославны устроил в самом буквальном виде! Госдеп голосит и жалуется на весь свет: обидели, прогнали, шпионить не дают, запугивать и подкупать местных чиновников не дают, цветные перевороты устраивать не получается.

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