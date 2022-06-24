Сбербанк будет взимать комиссию с переводов на карты других банков

Global Look Press/Konstantin Kokoshkin Комиссия в размере 1,25% начнет взиматься с переводов, которые клиенты Сбербанка будут осуществлять с использованием приложений или сайтов других кредитных учреждений, сообщается на портале организации.
Global Look Press/Konstantin Kokoshkin Комиссия в размере 1,25% начнет взиматься с переводов, которые клиенты Сбербанка будут осуществлять с использованием приложений или сайтов других кредитных учреждений, сообщается на портале организации.
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