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Сбербанк будет взимать комиссию с переводов на карты других банков

Сбербанк будет взимать комиссию с переводов на карты других банков

Global Look Press/Konstantin Kokoshkin Комиссия в размере 1,25% начнет взиматься с переводов, которые клиенты Сбербанка будут осуществлять с использованием приложений или сайтов других кредитных учреждений, сообщается на портале организации.

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