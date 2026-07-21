AFP: Аккаунт Марин Ле Пен взломан и использован для рекламы криптовалют

Неизвестные временно получили доступ к аккаунту Марин Ле Пен в X, разместив рекламу криптовалюты. Инцидент не связан с хакерской атакой на сайт "Нацобъединения", где изменили дизайн и получили данные членов партии.
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