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Царьград

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AFP: Аккаунт Марин Ле Пен взломан и использован для рекламы криптовалют

AFP: Аккаунт Марин Ле Пен взломан и использован для рекламы криптовалют

Неизвестные временно получили доступ к аккаунту Марин Ле Пен в X, разместив рекламу криптовалюты. Инцидент не связан с хакерской атакой на сайт "Нацобъединения", где изменили дизайн и получили данные членов партии.

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