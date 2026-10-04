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Регионы России

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Чемпионка России по художественной гимнастике Анна Попова завершила спортивную карьеру

Чемпионка России по художественной гимнастике Анна Попова завершила спортивную карьеру

Чемпионка России 2023 года по художественной гимнастике в личном многоборье Анна Попова официально объявила о завершении спортивной карьеры.

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