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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Непомнящий хотел бы видеть паузы посреди таймов в РПЛ: «Без рекламы сейчас никуда, футбол – это большой бизнес. Я не против того, чтобы тренеры могли оперативно повлиять на ситуацию»

Экс-тренер «Томи»  Валерий Непомнящий  рассказал, какие нововведения с чемпионата мира-2026 хотел бы видеть в Российской Премьер-лиге.

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