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Царьград

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Экспортный энергетический уголь из России дорожает на Балтике

Экспортный энергетический уголь из России дорожает на Балтике

Экспортная цена энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг в портах Балтики к 25 сентября достигла $89 за тонну, что стало максимальным уровнем с апреля 2023 года.

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