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Не только программист: пять IT-профессий, которые можно освоить прямо сейчас

Не только программист: пять IT-профессий, которые можно освоить прямо сейчас

Если вам кажется, что все вакансии здесь уже заняты и что «начинать надо было лет десять назад» — добро пожаловать в нашу подборку актуальных IT-профессий, которые возможно освоить с нуля в любом возрасте.

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