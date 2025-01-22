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Закон, порядок, государство

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В Хабаровске участковые уполномоченные полиции пресекли факт фиктивной регистрации трудовых мигрантов

Участковые уполномоченные отдела полиции №1 УМВД России по г. Хабаровску получили информацию о том, что жительница краевого центра осуществила постановку на регистрационный учет приезжих из государств Средней Азии.

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