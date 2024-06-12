В Оренбургской области на стационарный пост ДПС пришли в гости ребята из многодетных семей

В Соль-Илецке продолжается акция «Внимание – дети!». Правоохранители совместно с сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения провели экскурсию по стационарному посту ДПС для детей из многодетных семей нашего округа и ребят с ограниченными возможностями здоровья.