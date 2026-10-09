Астрономы впервые увидели, как звёзды поглощают своих спутников

Две новые системы показывают необычные сценарии звёздной эволюции: красный карлик медленно забирает вещество у коричневого, а белый карлик поглощает планету второго поколения Астрономы обнаружили сразу две системы, в которых звезда постепенно забирает вещество у обращающегося вокруг неё объекта.
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