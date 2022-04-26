Больше двух миллиардов на ремонт дорог выделит правительство РФ Новосибирской области

Российским регионам выделят 120 миллиардов рублей для ремонта и строительства автомобильных дорог. Новосибирской области направят больше двух миллиардов – за счет финансирования планируется привести в нормативное состояние 55 километров трасс.
Российским регионам выделят 120 миллиардов рублей для ремонта и строительства автомобильных дорог. Новосибирской области направят больше двух миллиардов – за счет финансирования планируется привести в нормативное состояние 55 километров трасс.
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