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Царьград

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«Царьград» публикует график отключения электричества в Чите с 1 по 6 сентября

«Царьград» публикует график отключения электричества в Чите с 1 по 6 сентября

Когда и где не будет света в забайкальской столице, рассказали в «Читаэнерго».Энергетики поделились графиком отключения электричества.

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