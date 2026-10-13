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CDEK.Shopping: самый дорогой адвент-календарь стоит 38 тыс. рублей

CDEK.Shopping: самый дорогой адвент-календарь стоит 38 тыс. рублей

В сентябре 2026 года количество заказов адвент-календарей выросло на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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