Адриатическая лига. «Студентски Центар» – «Цедевита-Олимпия», «Цибона» – «Игокеа»

В субботу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги черногорский «Студентски Центар» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию».

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