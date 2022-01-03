Академик РАН заявил о пользе чтения вслух для перенёсших COVID-19

Восстановлению дыхательной мускулатуры после перенесённой коронавирусной инфекции способствует чтение вслух, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.
Восстановлению дыхательной мускулатуры после перенесённой коронавирусной инфекции способствует чтение вслух, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.
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