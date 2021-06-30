Карта Тартарии для Петра I.

Сергей ЕТуризмКарта Тартарии для Петра I.Замечательная карта 1720 года. Озаглавлена "Петру Алексеевичу, абсолютному господину России, Польши и малой Тартарии.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей СедойЭто свежие снимки? После реставрации? Или? Или вообще нам что-то втирают?Сивый_Конь ОгнинскийНа Земле есть десять Марсов и Венеры, хотя Люди там еще никогда не были. Так и с Райской Великой Тартарией Святой Руси: Что и кто не называл разные Территории Великими Тартариями, но по Божественному Проекту Тарха и Тары Рай пока не был построен на Земле нигде. ///СССР 2 или Шамбала вырастающая в Великой Тартарии в наши дни Сварожьего Рассвета/// Познавательные Дискуссии здесь: http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=609525.0Комментировать
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