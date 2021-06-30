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Карта Тартарии для Петра I.

Карта Тартарии для Петра I.

Замечательная карта 1720 года. Озаглавлена "Петру Алексеевичу, абсолютному господину России, Польши и малой Тартарии.

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Андрей Седой
Это свежие снимки? После реставрации? Или? Или вообще нам что-то втирают?
Сивый_Конь Огнинский
На Земле есть десять Марсов и Венеры, хотя Люди там еще никогда не были. Так и с Райской Великой Тартарией Святой Руси: Что и кто не называл разные Территории Великими Тартариями, но по Божественному Проекту Тарха и Тары Рай пока не был построен на Земле нигде. ///СССР 2 или Шамбала вырастающая в Великой Тартарии в наши дни Сварожьего Рассвета/// Познавательные Дискуссии здесь: http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=609525.0

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