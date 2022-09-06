Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации приняли участие во Всероссийской акции "Диктант Победы"

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации приняли участие во Всероссийской акции "Диктант Победы"

Основной целью мероприятия являлось популяризация знаний о военной истории России, как основы для воспитания патриотических чувств у военнослужащих.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх