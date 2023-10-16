Ревенко: «Руководство Центром стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации – это вызов для меня»

После того как глава государства Майя Санду выступила с предложением назначить Ану Ревенко главой Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией, бывшая министр внутренних дел опубликовала сообщение на своей странице в Facebook.
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