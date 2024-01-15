Специалисты МосгорБТИ обследовали корпус перинатального центра ГКБ № 31 Савельевой

На юго-западе Москвы открылся корпус перинатального центра. Перед вводом в эксплуатацию нового медицинского корпуса специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) провели обследование здания и подготовили необходимые технические документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии