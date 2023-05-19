В городе под Астраханью власти незаконно продали земельный участок

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела имущественных отношений и землепользования администрации МО «Город Ахтубинск» возбудили следственные органы СК России по Астраханской области, об этом 19 мая сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела имущественных отношений и землепользования администрации МО «Город Ахтубинск» возбудили следственные органы СК России по Астраханской области, об этом 19 мая сообщает пресс-служба ведомства.
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