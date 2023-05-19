smi.today

4 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikita Melnitsky
    ваще пох...Румынскую тенниси...
  • Виктор Луговой
    Аналог нашего старого доброго "Ранца"? Импульсник при широком конусе...?  С учётом трёхмерного пространства - для лин...В США на испытани...
  • Бендер Задунайский
    Лига  Арабских государств ! Что там делает еврей зеленский ?Башар Асад не ста...

В городе под Астраханью власти незаконно продали земельный участок

В городе под Астраханью власти незаконно продали земельный участок

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела имущественных отношений и землепользования администрации МО «Город Ахтубинск» возбудили следственные органы СК России по Астраханской области, об этом 19 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх