Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Выше скачите!"А электричество ...
  • Василий Васильев
    Вот насчет - у нас "нет единства, нет идеологии, зато есть массовое предательство, которое продолжает сказываться пре..."Вы вообще в своё...
  • Александр Лагуткин
    Ты не представитель нации, веками жившей в мире и дружбе с русским народом. Мы вместе веками осваивали свою землю, за...Держись, Владимир...

Джонсон: Надо заставить Путина объявить «победой» поражение России в СВО

Джонсон: Надо заставить Путина объявить «победой» поражение России в СВО

Политнавигатор Запад мог бы заставить Владимира Путина согласиться на невыгодное для России завершение СВО, чтобы при этом Кремль своему населению объявил об успехе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Этот еще Джонсон, лохматое уродство, что-то там подтяффкивает... Истеричка.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх