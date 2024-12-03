Swiggy масштабирует 10-минутную доставку еды в 400 городов в рамках быстрой коммерции

Swiggy, ведущее приложение для доставки еды и быстрой коммерции в Индии, сообщило в понедельник, что его 10-минутная служба доставки еды Bolt распространилась более чем на 400 городов и поселков по всей стране.
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