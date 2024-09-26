Какие требования к аварийным душам нужно соблюдать для установки?

Многим сотрудникам ежедневно приходится работать в сложных условиях повышенной опасности. Иногда на это влияет высокий риск возникновения пожара, а порой причиной является работа с опасными для здоровья и жизни веществами (кислотами, щелочами и т.
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