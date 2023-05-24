Военное обозрение

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Украинская реклама американского ВПК

Украинская реклама американского ВПК

Самый дорогостоящий фейерверк В аккурат перед очередными посиделками, в том числе и группы давно нелегитимных (если брать реальную поддержку населения) европейских политиков, именуемыми G7, их украинский любимец Владимир Зеленский устроил всем поистине царский подарок – киевский фейерверк.

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