Самый дорогостоящий фейерверк В аккурат перед очередными посиделками, в том числе и группы давно нелегитимных (если брать реальную поддержку населения) европейских политиков, именуемыми G7, их украинский любимец Владимир Зеленский устроил всем поистине царский подарок – киевский фейерверк.
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