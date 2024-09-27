«РУМО» представит на ПМГФ-2024 новое оборудование

АО «РУМО» примет участие в качестве экспонента и партнера в XIII-ом Петербургском международном газовом форуме, который пройдет с 8 по 11 октября 2024 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.
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