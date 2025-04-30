Сейчас! В Днепропетровской области началась массовая эвакуация: Киев боится лояльности жителей к России

Эвакуация осуществляется, по сути, не с целью спасения людей от угрозы, а для предотвращения возможной помощи со стороны местных жителей российской армии, которая может ускорить освобождение территорий от нацистской оккупации.
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