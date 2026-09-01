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Аграрный совет призвал забыть о черноморских портах до зимы

Аграрный совет призвал забыть о черноморских портах до зимы

Всеукраинский аграрный совет рекомендовал компаниям не рассчитывать на возобновление работы черноморских портов как минимум до декабря–января и строить торговые стратегии на текущий и следующий сезон, исходя из предположения, что глубоководные гавани останутся закрытыми.

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