Ранее Владимир Путин присвоил журналисту звание героя России Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военкору Евгению Поддубному будет присвоено звание почетного гражданина Белгородской области.
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