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Петербургский дневник

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Военкору Евгению Поддубному будет присвоено звание почетного гражданина Белгородской области

Военкору Евгению Поддубному будет присвоено звание почетного гражданина Белгородской области

Ранее Владимир Путин присвоил журналисту звание героя России Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военкору Евгению Поддубному будет присвоено звание почетного гражданина Белгородской области.

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