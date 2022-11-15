Uspei.com

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Насмешили укры. Не забудьте освободить от себя российские территории, название искусственной "страны" с собой прихват...“Срок запрета -10...
  • Globo
    муть какая-то, тень на плетень. В огороде бузина, а в киеве дядька.Ходаковский: “Род...
  • Сергей ЕВ
    Командир “Спарты” прав, он воюет на своей земле. ВС России успехов и победы над укронацистами“Я Донецк не отда...

“Словакию можно назвать другом России”: экс-премьер Ян Чарногурский о поддержке большинством словаков Москвы в конфликте с Киевом

“Словакию можно назвать другом России”: экс-премьер Ян Чарногурский о поддержке большинством словаков Москвы в конфликте с Киевом

Словакия является другом России, и многие ее жители поддерживали Москву во время конфликта с Киевом, заявил РИА Новости бывший премьер Словакии Ян Чарногурский.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх