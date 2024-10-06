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Петербургский дневник

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Тикнизян - о сорвавшейся аренде в «Севилью»: «Локомотив» не устроило предложение

Игрок не стал препятствовать решению из-за уважения к клубу Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал журналистам, что его аренда в испанскую «Севилью» сорвалась из-за отказа столичного клуба.

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