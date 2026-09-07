НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

186 подписчиков

«Здесь коррупция рулит и продажа земли»: военнослужащего ВСУ, призывавшего 10 сентября выйти на Банковую, задержали и отправили в психбольницу

«Здесь коррупция рулит и продажа земли»: военнослужащего ВСУ, призывавшего 10 сентября выйти на Банковую, задержали и отправили в психбольницу

Военнослужащий 41-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Александр Тодоров задержан и принудительно доставлен в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым