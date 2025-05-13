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«Ман Сити» связался с «Миланом» насчет Рейндерса, второго бомбардира команды в Серии А

«Ман Сити» связался с «Миланом» насчет Рейндерса, второго бомбардира команды в Серии А

Как сообщает The Athletic, «горожане» связались с «Миланом» и сообщили о своем интересе к хавбеку. Переговоры находятся на ранней стадии, официального предложения пока не было.

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