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Накопления в плюсе: средний объём вкладов вырос на 17%

Накопления в плюсе: средний объём вкладов вырос на 17%

Согласно анализу ВТБ, за год средняя сумма вкладов у зарплатных клиентов увеличилась во всех сегментах — в среднем на 17%.

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