Военкор заявил о начале битвы за «сердце русской весны» в ДНР

Активные боевые действия начались в районе Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в своём телеграм-канале «Русский тарантасъ».
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